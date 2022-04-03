الأهلي يبدأ التعاقد على تنفيذ برامج قياسات في مصر والدول العربية وإفريقيا

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير على تشكيل لجنة للبدء في إجراءات التعاقد وتنفيذ برامج متخصصة ومتطورة في القياسات، وتهدف إلى اكتشاف المواهب وتخطيط أحمال التدريب وتوجيه النشء نحو نوع النشاط الرياضي الملائم لقدراتهم البدنية والفسيولوجية، علمًا بأن النادي الأهلي حصل على الحقوق الحصرية لتنفيذ هذه البرامج داخل جمهورية مصر وفي الدول العربية والقارة الإفريقية.

فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد الثقة في عماد حلمي المدير المالي للنادي وذلك تقديراً لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية وتفانيه في العمل طوال السنوات الماضية.

وقرر كذلك المجلس تجديد الثقة في كل من خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة نظراً لما يبذله من جهد كبير، واللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي بالشيخ زايد والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والمشرف على المشروعات الانشائية في فروع النادي الاربعة.

كما قرر المجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس ، وتعيين العميد محمود حزين مديرًا لفرع النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع ، وكذلك تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.