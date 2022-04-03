شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يفتش عن الهدف العاشر مع الأهلى هذا الموسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور مواجهة حاسمة ومصيرية فى العاشرة مساء اليوم الأحد بين الأهلي وضيفه الهلال السوداني بالقاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وستحسم هذه المواجهة هوية آخر أطراف ربع نهائي دوري الأبطال، بعد صعود 7 فرق لدور الثمانية، وهي الوداد والرجاء المغربيين والترجي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط ، ويحتاج المارد الأحمر، حامل اللقب، لنقطة فقط من أجل العبور، بينما سيكون الهلال بحاجة للفوز على الأهلي، كي يحتل المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة، حيث أن لقاء الفريقين بالسودان قد انتهى بالتعادل السلبي.

ويتطلع محمد شريف مهاجم الاهلى للبحث عن هدفه العاشر هذا الموسم أمام الهلال فلقد سجل شريف 3 أهداف خلال مباراتي المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وثنائية ضد فاركو وبيراميدز في الدوري المصري، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم لـ9 أهداف و3 تمريرات حاسمة على مدار 18 مباراة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط فيما تم استبعاده من مباراتى السنغال بفرمان كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 18 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى ثم هدف فى شباك بيراميدز ثم سجل هدفاً فى شباك المريخ السودانى.

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة، ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين فى مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 80 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4935 دقيقة لعب سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.