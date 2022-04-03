7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مهند لاشين على رأس المطلوبين لتدعيم خط وسط الزمالك، الأهلي يتشاور مع كهربا بشأن غرامة المليوني دولار لصالح الزمالك .

مهند لاشين على رأس المطلوبين لتدعيم خط وسط الزمالك

وضع مسئولي الزمالك مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خاصة في ظل عدم تجديد تعاقد طارق حامد واقترابه من الرحيل بنهاية الموسم بعد انتهاء مدة تعاقده.

الأهلي يتشاور مع كهربا بشأن غرامة المليوني دولار لصالح الزمالك

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المُعار لنادي هاتاي سبور التركي سُبل الخروج من مأزق الغرامة التى تم توقيها على اللاعب مؤخراً من قبل المحمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح نادي الزمالك. الزمالك يحدد تسعيرة التعاقد مع الأجانب في الموسم الجديد استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد سقف للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب في المرحلة المقبلة، وتحديد مبلغ مليون دولار للتعاقدات الجديدة، وكذلك للاعبين الحاليين في حالة وجود رغبة في تجديد تعاقد أي منهما، حيث رفضت الإدارة زيادة القيمة المادية في تلك التعاقدات بسبب عدم استفادة الزمالك بالمحترفين المتواجدين حاليًا في ظل هبوط مستواهم بشكل ملحوظ.

عمر هشام يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات سلة الزمالك

أنهى عمرهشام لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك فترة التأهيل التى خضع لها بسبب الإصابة التى لحقت به خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة الى كأس العالم، والتى اقيمت بالسنغال فبراير الماضى.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، جلسة اليوم الأحد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمناقشة تقريره حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022.