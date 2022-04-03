شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. شريف عبد المنعم: عمو فؤاد شخص مثقف وكأنه يجلس معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو شريف عبد المنعم نجم الأهلى و المنتخب السابق.

يرى شريف عبد المنعم أن شخصية عمو فؤاد ، من أحب الشخصيات الرمضانية إلى قلبه ، حيث أن الفنان فؤاد المهندس كان شخص حقيقي مصري مثقف يتناول حياة البيت المصري وكان يتمني لشعب مصر الرقي والتقدم وتكون بلدنا احسن بلد في العالم وبطريقة كلها خفة دم مصرية تشعر انه قاعد معاك على الطبلية .

وأضاف ترافولتا الكرة المصرية أن فؤاد المهندس قدم أيضا برنامج مميز ، وهو كلمتين وبس، فلم يكن هناك بيت يخلو من سماع هذا البرنامج أيضا .