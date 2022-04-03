شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل سلبيا مع مازيمبي في الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المصري ومازيمبي والتي تجمع الفريقين بالكونغو ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: أحمد شديد قناوي، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، خط الوسط: أحمد حمودي، إيزي إيميكا، عمرو موسى، محمد جريندو، وفي الهجوم: أوستين أموتو وعمرو مرعي.

وعلى دكة البدلاء كل من: عصام ثروت، إسلام صلاح، فريد شوقي، أسامة الجزار، حسين رجب، محمد شحاتة، أحمد شوشة، إلياس الجلاصي، حسن علي.

سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من عمر اللقاء حيث ساد الحذر من جانب لاعبي الفريقين، قبل أن تتوقف المباراة لعلاج أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الدقيقة 15.

شهدت الدقيقة 19 صحوة هجومية من فريق مازيمبي معتمداً على عامل الأرض والجمهور، ليتحصل على ثلاث ركنيات متتالية، مرت بأمان على مرمى النادي المصري.

واصل أصحاب الأرض عملية الضغط الهجومي وحصل فريق مازيمبي على الركلة الركنية السابعة في الدقيقة 33 لكن لاعبو الفريق الكونغولي لم يستغلونها.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، أهدر خلالهما فريق مازيمبي فرصة حقيقية للتسجيل بعدما تهيأت كرة عرضية لمهاجم لفريق الكونغولي سددها برأسه بجوار القائم الأيسر لأحمد مسعود حارس المصري.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 معلناً تعادل الفريقين سلبياً .

ويتصدر النادي المصرى مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين، ويكفي النادي المصري التعادل بأي نتيجة ليتأهل في صدارة مجموعته، وخاض المصري 9 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.