شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يتولى منصب المستشار الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى إسماعيل يوسف نجم نادى الزمالك الأسبق، منصب المستشار الفنى للقلعة البيضاء، بعدما اعتذر عن توليه منصب مدير الكرة بالجهاز الفنى للفريق الأول تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويتولى تيجانا مهام عمله بالمنصب الجديد، والذى سيكون مستشارًا فنينًا للإدارة فيما يخص قطاع كرة القدم، كما سيكون له دور فى تحديد الصفقات التى سيبرمها فريق الزمالك بالمرحلة المقبلة.

وكان إسماعيل يوسف أكد أنه اعتذر عن تولى منصب إدارة الكرة؛ بسبب عدم تفرغه في الفترة المقبلة، نظرا لارتباطه بالسفر الكثير، مشيرا أنه تحت أمر النادي في أي شيء.

وقال إسماعيل يوسف، في مداخلة ببرنامج "ملعب أون تايم": "أنا تحت أمر الزمالك في أي منصب خلال الفترة المقبلة، واعتذرت عن إدارة الكرة في نادى الزمالك بسبب عدم تفرغى في الفترة المقبلة بسبب عمل خاص بى يتطلب منى السفر كثيرا، لذلك تم إسناد منصب مستشار فنى لإدارة الكرة في نادى الزمالك".

وأضاف تيجانا: "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات جادة مع محمد صبحى للعودة من جديد للزمالك في الموسم المقبل وسيكون حارسا للأبيض، وهناك احتمال كبير لتجديد عقد محمد أبو جبل وبقائه في الزمالك".