رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. كيشو وفاطمة امبولي حب على حلبة المصارعة

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

محمد إبراهيم كيشو نجم المصارعة المصري والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، توج قصة حبه لبطلة المصارعة التونسية فاطمة امبولي، بالخطوبة خلال شهر فبراير الماضي.