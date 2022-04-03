شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. كيشو وفاطمة امبولي حب على حلبة المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
وتوج محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، بجائزة الاتحاد الدولى للعبة، بعد احتلاله المركز الثالث فى التصنيف العالمى للمصارعة.
أما فاطمة امبولي فكانت الرياضة لها النصيب الأكبر من حياتها اليومية بحكم طبيعة عملها كاستاذة تربية رياضية ولاعبة مصارعة و مدربة لياقه بدنية.
بدأ كيشو مسيرته مع المصارعة في سن سبع سنوات، فى مركز الشباب، وحصد أو بطولة في سن تسع سنوات، حيث كانت بطولة تنشيطية ولم يكن هناك مكافأة للفائز، وأول بطولة دولية يشارك بها كيشو كانت بطولة أفريقيا فى 2014، وكانت مكافآتها 4 آلاف جنيه.
ويعد محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وبطل الأولمبياد أحد المرشحين بقوة لحصد ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس 2024، لتكون ثانى ميدالية أولمبية فى مسيرته، بعد البرونزية التى حققها فى أولمبياد طوكيو 2020.