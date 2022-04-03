شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تمديد تعاقد إيهاب أمين نجم كرة السلة لمدة ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى اعتماد تمديد عقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة 3 سنوات.

نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد إيهاب أمين، لاعب فريق كرة السلة بالنادى، ليستمر مع الفريق الأحمر فى البطولات المقبلة.

ووقع اللاعب على التجديد للفريق بعقد تصل مدته إلى 3 مواسم قادمة، على أن يستمر مع الفريق حتى 2025، خاصة أن عقده مع الأحمر ينتهى الموسم المقبل.

وكان إيهاب أمين قد انضم للأهلى بعد سلسلة من المفاوضات تكللت فى النهاية بعقد قيمته 3 ملايين جنيه