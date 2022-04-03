شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني الليلة فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي الكثير من الغيابات في مباراة الهلال السوداني الليلة في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة أو لظروف فنية.

قائمة الأهلي لمباراة الهلال المقرر لها العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ضمت كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر و حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وشهدت القائمة ظهور محمود متولي بعد غياب طويل، فيما تم استبعاد محمد عبد المنعم ومحمد هاني ورامي ربيعة للإصابة ، وتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن للأصابة أيضاً ، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.