شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى بطولة الدورى العالمى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك لاعبى منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى " البريميرليج " المقرر إقامتها بالمغرب نهاية شهر مايو المقبل ، حيث يستعد المنتخب بخوض ترديبات فى المركز الاولمبى بالمعادى استعدادا للبطولة .

ويخوض منتخب الكاراتيه التدريبات أيام السبت و الأحد والاثنبن و الثلاثاء و الاربعاء على مستوى الشباب و الناشئين ، بينما يخوض لاعبى المنتخب الاول تدريباتهم أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة و السبت و الاحد .

كان اتحاد الكاراتيه قرر التقدم باستئناف على قرار مركز التسوية و التحكيم و الخاص بإلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد التى جرت نوفمبر الماضى، وبطلان ما يترتب على ذلك .

وعلم الخليج 365 أن مسئولى الاتحاد قرروا التقدم بالاستئناف خلال الأسبوع الأخير من المدة القانونية المسموح بها ، والتى تصل الى 40 يوما من تاريخ صدور قرار حل المجلس .

قرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء نتيجة انتخابات الكاراتيه بناء على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد.