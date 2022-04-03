كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السودانى الليلة بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة حينما يستضيف نظيره الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ستاد الأهلى والسلام في سهرة رمضانية مثيرة.



س: ما موقف الأهلى والهلال السودانى فى المجموعة؟ س: ما موقف الأهلى والهلال السودانى فى المجموعة؟ ج: يحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدراً للمجموعة ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يقبع المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع أمال المنافسة.



س: ما هى فرص الأهلى فى التأهل؟ س: ما هى فرص الأهلى فى التأهل؟ ج: باتت فرص الأهلي فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها موسمين على التوالي.بينما يحتاج الهلال السوداني للفوز على الأهلي بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، لأنه بالفوز على الأحمر سيصل للنقطة 7 ويتساوى مع الأحمر ولكنه سيتفوق بميزة المواجهات المباشرة. س: من يدير المباراة تحكيميا؟ س: من يدير المباراة تحكيميا؟ ج: أسند الاتحاد الأفريقي الكاف، تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.



س: كيف استعد الأهلى للمباراة؟ س: كيف استعد الأهلى للمباراة؟ ج: يتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام الهلال السوداني الذي لاتزال فرصه في التأهل قائمة ،وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض تجهيز لاعبي الفريق جيداً لخوض مباراة الليلة وتحدث معه بشأن الأخطاء التى أرتكبوها في مباريات دوري الابطال الافريقى بالنسخة الحالية ويأتي في مقدمتها، إهدار الفرص والتمركز الخاطئ وغياب التركيز .

وشرح موسيماني خلال التدريبات الأخيرة للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التى يرغب في تطبيقها خلال مباراة الهلال بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالي في البطولة القارية لاسيما وأن الأهلي يلعب الليلة أول مبارياته في شهر رمضان الكريم.