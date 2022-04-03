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شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى عضو اتحاد الكرة تحذر من حساب مزيف باسمها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجود حساب مزيف باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووجهت دينا الرفاعي رسالة لمتابعيها، قائلة: "إلي كل الأهل والأصدقاء، فوجئت بظهور حساب مزيف يحمل اسمي على فيس بوك، وأنا لا أعلم عنه شيئا، كما أنني غير مسئولة تماما عنه ، وذلك للعلم فقط".
وأضافت الرفاعى: "هذا الحساب هو الوحيد لي ولا يوجد أي حساب آخر في أي مكان وكل الشكر والتقدير والاحترام للجميع".
الحساب الرسمى لدينا الرفاعى
الحساب المزيف
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب الدكتورة دينا الرفاعى، عضو المجلس، بتحمل تكلفة تواجد سيارات الإسعاف فى مباريات دورى الكرة النسائية، ضمن سياسة المجلس لرفع الأعباء المالية عن الأندية.
كما أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الأقسام الثانى والثالث والرابع بضرورة تواجد سيارات الإسعاف فى جميع المباريات، بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان، على أن تتحمل الجبلاية تكلفة هذه السيارات منعا لتوقيع عقوبات على الأندية وفقا للائحة.