شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى عضو اتحاد الكرة تحذر من حساب مزيف باسمها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجود حساب مزيف باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووجهت دينا الرفاعي رسالة لمتابعيها، قائلة: "إلي كل الأهل والأصدقاء، فوجئت بظهور حساب مزيف يحمل اسمي على فيس بوك، وأنا لا أعلم عنه شيئا، كما أنني غير مسئولة تماما عنه ، وذلك للعلم فقط".

وأضافت الرفاعى: "هذا الحساب هو الوحيد لي ولا يوجد أي حساب آخر في أي مكان وكل الشكر والتقدير والاحترام للجميع".