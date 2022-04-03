شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريرًا عن مباراة بيراميدز وزاناكو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من معاونيه اعداد تقريرًا مفصلاً عن مواجهة بيراميدز وزاناكو الزامبى التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، بالجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب فيريرا فى جمع كافة المعلومات عن فريق بيراميدز، وطريقة تعامل إيهاب جلال المدير الفنى من الناحية التكتيكة، من أجل الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم الأربعاء، المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

ويستأنف الفارس الأبيض تدريباته الجماعية، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص فيريرا على جمع الأخطاء التى ارتكبها لاعبى فريقه خلال مواجهة ساجرادا من أجل العمل على تصحيحها.