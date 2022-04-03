شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا الإسبانية وتقترب من قائمة التوب 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ 125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، لتحقق بذلك ثاني القابها في WTA.

و بهذا الفوز تقترب ميار شريف من قائمة ال 50 عالميا إذ أنها ستصل للتصنيف 61 عالميا لتكافئ افضل تصنيف لها.

وجاء تأهل ميار شريف بطلة التنس المصرية إلى المباراة النهائية بعد الفوز على اللاعبة المونتيجرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي البطولة ، بنتيجة (7/5 و 7/6) ، ومن قبلها الفوز على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 2-0 لتتأهل إلي نصف النهائي .

وكانت ميار قد بأت بالفوز على لاعبة إيطاليا إليزابيتا كوتشاريتو بمجموعتين نظيفتين في ثاني مبارياتها ببطولة ماربيلا للتنس المقامة بإسبانيا، وحققت ميار شريف الفوز بنتيجة 6/2 ، 6/4 في دور الـ 16 ، لتعتبر للدور ربع النهائي .

وودعت ميار شريف بطلة التنس المصرية بطولة ميامى للتنس من الدور الأول أمام الأمريكية آن لى المصنفة رقم 65 عالميا، حيث تقدمت ميار بالمجموعة الأولى بواقع 6-2 لتخسر بعدها المجموعتين التاليتين بواقع 6-3, 6-4 لتودع البطولة.