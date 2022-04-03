بالفيديو.. مازيمبي يهز شباك المصري بهدف عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

افتتح مازيمبي الكونجولي التسجيل في مواجهة ضيفه المصري البورسعيدي المقامة ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء عن طريق آدم بوسو، بعدما تلقى عرضية متقنة من جلودي ليكونزا داخل المنطقة ليحولها بضربة مقصية رائعة داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.

ويمتلك المصري 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالبطولة القارية، وعلى الجانب الأخر يمتلك مازيمبي 8 نقاط.

ويأمل الفريق البورسعيدي في الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بالصدارة بعدما ضمن التأهل في وقت سابق.