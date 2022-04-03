بالفيديو.. ملخص الشوط الأول لمباراة مازيمبي والمصري بعد انقطاع البث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

انقطع البث من المصدر في مباراة مازيمبي الكونجولي وضيفه المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية.

ولم تتمكن الجماهير من متابعة المباراة قبل عودة البث بشكل منتظم في الدقيقة الـ40، وأهدر الفريقان عدة فرص في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ويمتلك المصري 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالبطولة القارية، وعلى الجانب الأخر يمتلك مازيمبي 8 نقاط.

ويأمل الفريق البورسعيدي في الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بالصدارة بعدما ضمن التأهل في وقت سابق.