3 عقود وتجديد ثقة ومن يختار مدرب اليد.. الأهلي يعتمد 5 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

وافق مجلس إدارة الأهلي علي اعتماد التعاقد الأخير الذي تم إبرامه مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة، لمدة عامين جديدين.

ويبدأ عقد موسيماني الجيد من الأول من إبريل، وينتهي بنهاية موسم 2024.

كما وافق مجلس الإدارة علي اعتماد توصيات لجنة التخطيط للكرة، وتكليف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، باختيار مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة اليد.

كما وافق المجلس علي اعتماد تمديد عقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ٣ سنوات.

ووافق المجلس على تجديد الثقة في كل من المدير المالي عماد حلمي ومديري الأمن في كافة الأفرع والمشرف العام على الخدمات، وكذلك تجديد التعاقد مع السادة المستشارين ومديري الإدارات العاملين بنظام التعاقد.

ووافق المجلس علي تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية كل من: الدكتور محمد شوقي ومحمد الغزاوي عضوي مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ومدير مشروع البطل الأولمبي والمدير المالي والمشرف العام على الشئون القانونية، وذلك للبدء في إجراءات التعاقد وتنفيذ برامج fundis الهولندية، التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية لبرامج "أمستردام كلينك"، وهي برامج ومتطورة في القياسات.

وتهدف تلك البرامج إلى اكتشاف المواهب وتخطيط أحمال التدريب وتوجيه النشء نحو نوع النشاط الرياضي الملائم لقدراتهم البدنية والفسيولوجية، علمًا بأن النادي الأهلي حصل على الحقوق الحصرية لتنفيذ هذه البرامج داخل جمهورية مصر وفي الدول العربية والقارة الإفريقية.