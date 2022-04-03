تقارير تركية: عرض إيطالي.. واهتمام من 3 أندية فرنسية لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ذكرت تقارير تركية، اليوم الأحد، أن المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، تلقى عرضا شفهيا للانتقال للدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة دايلي الصباح التركية، أن أتالانتا الإيطالي قدم عرضا شفهيا لجالاتا سراي لضم مصطفى محمد مقابل 8 ملايين يورو، بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت موقع Aspor التركي، أن 3 أندية فرنسية أبدت اهتمامها بضم اللاعب المصري الصيف المقبل، وهم ليل، وليون، ومارسيليا.

ويسعى ليل الفرنسي إلى البحث عن بديل لنجمه التركي المخضرم بوراك يلمز والذي قرر النادي عدم استمراره مع الفريق.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة، قبل أن يُفعل النادي التركي بند الشراء مقابل 4 ملايين يورو، حتى نهاية موسم 2024 - 2025.