الأهلي يقرر تجديد الثقة في عماد حلمي المدير المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد الثقة في عماد حلمي، المدير المالي للنادي، وذلك تقديراً لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية وتفانيه في العمل طوال السنوات الماضية، كما قرر المجلس تجديد الثقة في المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والمشرف على المشروعات الإنشائية في فروع النادي الأربعة.

وقرر المجلس كذلك تجديد الثقة في كلٍّ من، خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة؛ نظراً لما يبذله من جهد كبير، واللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي بالشيخ زايد،

كما قرر المجلس تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.