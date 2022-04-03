تحرك جديد من صلاح يقربه من البقاء في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - زعمت تقارير أوروبية اليوم الأحد، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وافق على تخفيض مطالبه من أجل التجديد مع الريدز.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية شهر يونيو 2023.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن إدارة ليفربول اقتربت من التوصل لاتفاق مع قائد منتخب مصر بعدما قرر الأخير تخفيض مطالبه.

وكانت بعض التقارير الأوروبية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن صلاح طلب الحصول على ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي ليصبح الأعلى أجرا بين لاعبي ليفربول، بجانب الاقتراب من قائمة الأعلى أجرا في بريميرليج.

وأوضحت "ميرور" أن صلاح سبق ورفض عرضا يقتضي بحصوله على راتب أسبوعي بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، إلا أن الأوضاع تغيرت ووافق "مو" على تخفيض مطالبه.

جدير بالذكر أن صلاح ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من أندية النخبة الأوروبية بما في ذلك باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس.