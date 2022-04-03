عبد الجليل لمصراوي: الهلال في متناول الأهلي .. وأدعم بقاء كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

تحدث محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مباراة الأهلي أمام نادي الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعن رأيه في منتحب مصر واستمرار البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني.

وقال عبد الجليل في تصريحات خاصة لمصراوي :"مباراة الهلال والأهلي ستكون سهلة وفي متناول الأهلي أن يقتنصها مبكراً، لأن الفوارق الفنية في صالح الأهلي وهذا ما لاحظناه خلال مشوار الفريقين في البطولة ."

وتابع : "يجب على لاعبي الاهلي الدوليين والعائدين من مباراة السنغال غلق صفحة مباراة المنتخب والتركيز على مباراة الهلال وهذا ما ينبعي أن يفعله اللاعب المحترف، لأنهم يلعبوا باسم مصر أيضاً مع الأهلي" .

وعن أحداث مباراة مصر والسنغال قال عبد الجليل : "لا نستحق الصعود للكأس العالم على حساب السنغال، بغض النظر عن ما حدث من الجماهير وهذه أمور طبيعية ومتوقعة وأداءنا أمام السنغال كان أقل من لمتوسط لكن نحننا نحب المبررات ".

وأوضح "مباراة السنغال انتهت ويجب أن تعى الجماهير أنه من المستحيل إعادة المباراة والأمر لن يخرج عن عقوبات مالية على الاتحاد السنغالي ، فيجب التركيز علي القادم لبناء فريقاً للمستقبل ".

وأختتم بالرد حول رأيه في استمرار كيروش من عدمه" كيروش مدرب منتخب مصر مميزاته أكثر من سلبياته وأؤيد بقاءه لأنه بإمكانيات لاعبي مصر استطاع الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية وخسر بضربات الترجيح أمام منتخب هو الأقوى أفريقياً باسماء منها من شارك لأول مرة في هذه البطولة وهذه خطوة ليست سهلة ،وذلك أتمنى استمراره".