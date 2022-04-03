الحضري: قارورة أبو جبل نتاج عمل كبير.. ونجاح الشناوي ينسب لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن القارورة التي استخدمها محمد أبو جبل في مباريات أمم أفريقيا كانت نتاج عمل كبير من الجهاز الفني ومحللين الأداء، كما تحدث عن محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: "القارورة الخاصة بمحمد أبو جبل في بطولة إفريقيا كانت نتاج عمل طويل سواء الجهاز الفني أو محللين الأداء وبعد مشاهدة الحراس لكافة الأهداف نقوم بإعداد تلك الزجاجة في النهاية ويحصل عليها الحارس إذا وصلنا لركلات الترجيح".

أما عن تعليق الإعلامي أحمد شوبير على الأمر، الذي وصف كثير الحديث عن هذا الأمر بالمبالغ فيها، فقال الحضري: "تعليق كابتن أحمد شوبير على مسألة القارورة أنا انظر له بشكل إيجابي لأنه دائما ما يقول أنني أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر".

وتحدث عن قيمته في الكرة المصرية، قائلًا: "حتى إذا جاء حارس مصري واحترف في أوروبا ربما لا يتمكن من تجاوز ما حققته، أنا حققت 14 لقب إفريقي، أكبر حارس، أكبر لاعب، أكبر كابتن، أول حارس عربي وإفريقي يصدر ركلة جزاء في كأس العالم".

وانتقل لمناقشة موقفه من محمد الشناوي، حارس منتخب مصر: "لم يكن هناك مشاكل إطلاقا مع الشناوي، أنا أعتبر هذا الأمر مجرد إثارة وعدم استقرار ومحاولة عمل أزمة ليتحدث عنها، وكنت سعيد للغاية والشناوي يقول أن عصام الحضري مثله الأعلى".

وتابع: "سأكون سعيد أكثر إذا جاء حارس وتفوق علي عصام الحضري، والإنجاز الذي يحققه ينسب لي معه أيضا، وأتمنى أن يكون النجاح في صف أكثر من حارس وليس فقط الشناوي".

وأوضح علاقته بالأهلي، قائلًا: "الأهلي بيتي ولعبت في النادي الأهلي 13 سنة ونصف، أنا ابن الأهلي، الأهلي أعطاني حقي، وأنا أعطيته حقه طوال فترة اللعب للفريق والخطأ الوحيد هو الرحيل للعب في سيون ورغم ذلك الأهلي بيتي".

وأضاف: "كلنا نضحي من أجل النادي الأهلي وليس عصام الحضري فقط، وكل من تربى في الأهلي يمكن أن يعمل من أجله بدون مقابل مادي".

أما فيما يتعلق بعصام الحضري، فقال: "مصطفى شوبير حارس مرمى صاعد وأتمنى أن يحصل على فرصته خارج الأهلي فقط، هو بحاجة للعب مباريات دوري وعندما يعود سيكون حارس مرمى الأهلي، ولو لم يفعل هذا لا أتوقع أن يكون حارسا لمرمى الأهلي".

واختتم قائلًا: "إذا لعب مصطفى شوبير خارج الأهلي من الممكن أن أضمه للمنتخب، والفترات البسيطة التي لعبها تؤكد أنه حارس جيد ولديه الإمكانات لكن يجب أن يخرج على سبيل الإعارة".