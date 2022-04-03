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برشلونة يواجه إشبيلية ويوفنتوس يستضيف إنتر في صراع الوصافة من أجل الضغط على القمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد يوم الأحد مباريات هامة ومصيرية سواء في أوروبا وأسيا وأفريقيا والكل يراوده الأمل في الفوز من أجل الضغط والتتويج ببطولة في نهاية الموسم.

وفي إسبانيا يستضيف منافسه إشبيلية في صراع الوصافة في في المباراة التي تلعب الساعة التاسعة مساءاً على ملعب كامب نو وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويسعى برشلونة صاحب المركز الرابع بـ 54 نقطة لأزاحة إشبيلية الثاني برصيد 57 نقطة من أجل الضغط على المتصدر بـ 69 نقطة قبل 8 جولات من النهاية.

ويغيب لوك دي يونج، مهاجم فريق برشلونة ،عن المباراة وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس .

وفي إيطالياً يعيش يوفنتوس نفس موقف برشلونة حيث يستضيف إنتر ميلان على ملعب أليانز ستاديوم والتي تقام الساعة 8:45وتبث عبر قناة على موقع يوتيوب.

ويسعي اليوفي صاحب المركز الرابع برصيد 59 إزحة منافسه من المركز الثالث الذي يحتله إنتر برصيد 59 نقطة وذلك للتضيق الخناق على ميلان الأول برصيد 66 نقطة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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