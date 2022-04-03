بعد تخفيض طلباته المادية.. صلاح يجدد عقده مع ليفربول حتى نهاية مسيرته الكروية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير بريطانية، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، وافق علي تجديد عقده رفقة الريدز حتي نهاية مسيرته الكروية، بعد أن خفض طلباته المادية.

وذكرت صحيفة " ديلي ستار" الإنجليزية، أن صلاح خفض طلباته المادية ووافق على الحصول على 400 ألف باوند أسبوعياً؛ لتجديد عقده مع ليفربول لمدة أخرى.

وأكدت الصحيفة، أن صلاح قد تنازل عن مطالبه المتعلقة بالأجور، بعد أن طلب سابقًا أجرًا مماثلًا لكريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى حوالي 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من مانشستر يونايتد.

من جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ليفربول وافق على التجديد بعدما وصل لاتفاق مع صلاح على أن يكون العقد الجديد لمدة 4 سنوات وليس 3 سنوات فقط، وهو ما يعني أن النجم المصري سيختتم مشواره الاحترافي في ليفربول مع الريدز، حيث سيبلغ بنهاية عقده 33 عامًا، كما تثق الإدارة في أن «مو» بإمكانة اللعب لفترة أطول بفضل لياقته البدنية العالية والتزامه كما هو الحال مع رونالدو وليفاندوفسكي والعديد من اللاعبين الذين يقدمون مستوى كبير رغم تقدمهم في العمر.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن صلاح سبق ورفض عرضا يقتضي بحصوله على راتب أسبوعي بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، إلا أن الأوضاع تغيرت ووافق "مو" على تخفيض مطالبه.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية شهر يونيو 2023.

جدير بالذكر أن صلاح ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من أندية النخبة الأوروبية بما في ذلك باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس.