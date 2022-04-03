موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل.. وفرص تأهل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الهلال السوداني، في العاشرة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، بالجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز بمباراته الأخيرة أمام المريخ، ليصل إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، وسيحتاج إلى التعادل على الأقل لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة برفقة صن داونز.

على الجانب الآخر، إن الهلال أراد العبور إلى ربع نهائي البطولة، سيتعين عليه الفوز على الأهلي في ملعبه بأي نتيجة للتأهل.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 16 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

تشكيل الأهلي

يغيب عن الأهلي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني للإصابة، ويستمر غياب بدر بانون لمضاعفات إصابته بفيروس كورونا قبل كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة المريخ بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والهلال عبر قناة beIN Sports HD 3، بتعليق: خليل البلوشي.