شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى في دوري الأبطال قبل مواجهة الهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق الأهلي لمهمته الأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا باهتمام كبير، لتفادي المفاجآت أمام الهلال السوداني، عندما يلتقيان اليوم الأحد، على ستاد الأهلى والسلام.

ويستهدف الأهلي صاحب المركز الثاني (7 نقاط) في سهرته الرمضانية الأولى الإجهاز على ما تبقى من أحلام الخصم السوداني الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، لاستكمال مسيرته نحو الحفاظ على لقبه للمرة الثالثة تواليا.

سيكازوى حكما لمباراة الأهلي والهلال

أسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 16 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط