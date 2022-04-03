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برة الملعب.. حسين ياسر المحمدى: كان حلمى أكون مهندس ديكور وبحب الهضبة وفؤاد

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حسين ياسر المحمدى  نجم الأهلى و الزمالك السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

معنديش أى هواية غير الكورة.

 

بتدخل المطبخ؟

 

ساعات و بعرف أعمل حاجات كتير.

 

إيه الأكلة التى  تتميز فيها؟ 

 

أرز باللبن.

 

من نجمك المفضل؟

 

Liam neeson.

 

من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب و محمد فؤاد .

 

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لو لو تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

 

مهندس ديكور .

 

 

مين من نجوم  السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

مليش فى السينما قوى .

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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