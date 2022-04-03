شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسين ياسر المحمدى: كان حلمى أكون مهندس ديكور وبحب الهضبة وفؤاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حسين ياسر المحمدى نجم الأهلى و الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش أى هواية غير الكورة.
بتدخل المطبخ؟
ساعات و بعرف أعمل حاجات كتير.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
أرز باللبن.
من نجمك المفضل؟
Liam neeson.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب و محمد فؤاد .
لو لو تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟
مهندس ديكور .
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
مليش فى السينما قوى .
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال .