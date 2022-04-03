شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسين ياسر المحمدى: كان حلمى أكون مهندس ديكور وبحب الهضبة وفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حسين ياسر المحمدى نجم الأهلى و الزمالك السابق.

معنديش أى هواية غير الكورة.

ساعات و بعرف أعمل حاجات كتير.

أرز باللبن.

Liam neeson.

عمرو دياب و محمد فؤاد .

مهندس ديكور .

مليش فى السينما قوى .

الكاجوال .