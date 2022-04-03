الامارات | «الحبتور» يتوج بكأس دبي للبولو 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» يتوج بكأس دبي للبولو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الحبتور بطلا لكأس دبي للبولو 2022، والتي تمثل البطولة قبل الأخيرة لخاتمة بطولات سلسلة كاس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الباشا بقيادة هاني غابش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت المباراة قوية واتسمت بالندية وعمرت بالكفاح من الفريقين اللذين بذلا جهدا كبيرا في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك، واحتضنها ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو على مدار أسبوع وشهدت مشاركة اربع فرق بهانديكاب 6 جول.

وكان فريق هيسكث بقيادة سانتوس ليربيرتي قد انتزع فوزاً مهماً أمام فريق نون ساريسا بقيادة راشد العبار بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف الهدف بختام مباراة شهدت تبادل اللعب والنتيجة بين طرفيها، ليحصد فريق هيسكث المركز الثالث، وفريق نون ساريسا رابعاً.

وعقب ختام المباراة قام مساعد المدير العام لمنتجع ونادي الحبتور أسامة عصمت، بتتويج فريق الحبتور البطل بكأس البطولة وفريق الباشا الوصيف، وهيسكث الثالث، ونون ساريسا الرابع بالهدايا التذكارية، وحصلت لاعبة فريق الباشا لورين ديسكو على كأس افضل لاعبة، والحصان فورتينا ذو الستة أعوام على لقب اقوى حصان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news