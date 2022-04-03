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الامارات | نادي الوصل بطلاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوصل بطلاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نادي الوصل بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً للفئة (أ) بعد فوزه على نادي عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحصد أشبال الوصل 49 نقطة من 16 فوزاً، وتعادل وهزيمة واحدة خلال جولات المسابقة، وبفارق أربع نقاط عن أشبال شباب الأهلي (الوصيف برصيد 45 نقطة) الذي حقق 14 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة.

حضر التتويج أحمد بن شعفار رئيس اللجنة الإنتقالية لنادي الوصل، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وعدد من مسؤولي النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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