إعادة مباراة مصر والسنغال.. عضو اتحاد الكرة يحسم الجدل بتصريح قوي: «مينفعش نعشم الجمهور»

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، تقديم أي وعود للجماهير بشأن إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب المصري قد خسر بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي بتيجة 1-3، بعدما انتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بفوز مصر بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة الإياب بين الفريقين في داكار.

وقال عامر حسين، في تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مساء السبت، "لا يوجد جديد في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، قدمنا كل التقارير والصور والفيديوهات المتواجدة لدينا لفيفا، وما تعرض له المنتخب ومجلس الإدارة والجهاز الفني منذ وصول المنتخب إلى السنغال، وقدمنا كل هذه التفاصيل“.

وأضاف حسين: ”أن أي مؤشرات غير متواجدة بالطبع ولا نستطيع أن نعشم الجماهير بأن المباراة ستعاد؛ لأنه بهذا الشكل نخدع الجمهور“.

وعن مستقبل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الذي أعلن رحيله بالفعل عقب فشل التأهل للمونديال، أوضح عضو اتحاد الكرة ”الاجتماع معه سيكون الأسبوع الحالي لمعرفة تقريره الفني عن الفترة الماضية وسنتفق بعد ذلك من أجل تحديد مصيره“.

وتابع ”صعوبة الكرة في أن كلها وجهات النظر مختلفة، بالنسبة لكيروش البعض سيقول إنه قدم 3-4 لاعبين للمنتخب والبعض الآخر سيتحدث عن اختياراته في التشكيل وإنه عنيد، أي مدير فني ينهي مهمته يقدم تقريرًا فنيًا عن فترة تواجده وهذا أمر طبيعي، لأنه حال وجود سلبيات نستطيع علاجها“.

يشار إلى أن عقد كيروش يضم بنداً ينهيه بشكل تلقائي حال عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.