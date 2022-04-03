شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد الثقة في عماد حلمي المدير المالي للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد الثقة في عماد حلمي المدير المالي للنادي وذلك تقديراً لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية وتفانيه في العمل طوال السنوات الماضية.

وقرر كذلك المجلس تجديد الثقة في كلاً من ، خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة نظراً لما يبذله من جهد كبير، واللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي بالشيخ زايد والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والمشرف على المشروعات الانشائية في فروع النادي الاربعة.

كما قرر المجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس ، وتعيين العميد محمود حزين مديرًا لفرع النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع ، وكذلك تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.