شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب لاعبى الأهلى بإحكام الرقابة على 4 لاعبين فى الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بإحكام الرقابة على مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها البرتغالي جواو موتا ، المدير الفني للهلال السودانى فى مباراة الليلة ، خاصة ياسر مزمل وعيد مقدم والثنائي النيجيري عبدول أجاجون وإبراهيما مصطفي ، بجانب ضرورة استغلال ضعف أداء الدفاع السوداني لتحقيق الفوز الذي سيصعد بالأهلى إلي دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة.

ويدخل فريق الاهلى مع دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الأهلى والسلام في سهرة رمضانية، لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية بحضور 5 الاف مشجع.

وأسند الاتحاد الأفريقي الكاف، تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدراً للمجموعة ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يقبع المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع أمال المنافسة.