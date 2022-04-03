شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ومالك نجلا الشناوى يظهران فى "التتش".. والأهلى يعلق: مصورا المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بعض اللاعبين على ظهور أبناءهم سواء على السوشيال ميديا، أو من خلال تدريبات فريقهم، حيث يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اللاعبين المفضلين لديهم، لا سيما إذا تعلق الأمر بالحياة الشخصية، حيث نشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى عبر تطبيق "تيك توك"، فيديو لنجلى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، ادم ومالك أثناء تدريبات الفريق في ملعب "مختار التتش" بالنادى الأهلى.