شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي وأوستين أموتو يقودان هجوم المصري أمام مازيمبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يبحث كل فريق عن خطف نقاط المباراة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة، بعدما تأكد رسميا تأهل الفريقين إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويكفي أبناء بورسعيد التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: أحمد شديد قناوي، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي.

خط الوسط: أحمد حمودي، إيزي إيميكا، عمرو موسى، محمد جريندو.

وفي الهجوم: أوستين أموتو وعمرو مرعي.

وعلى دكة البدلاء كل من: عصام ثروت، إسلام صلاح، فريد شوقي، أسامة الجزار، حسين رجب، محمد شحاتة، أحمد شوشة، إلياس الجلاصي، حسن علي.

ويتصدر النادي المصرى مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.