شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجمع أخطاء لاعبى الزمالك أمام ساجرادا لتصحيحها قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على جمع الأخطاء التى ارتكبها لاعبى فريقه خلال مواجهة ساجرادا الأنجولى، بالمباراة التى جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقام فيريرا بجمع الأخطاء الفردية والجماعية التى ارتكبها اللاعبون فى مواجهة ساجرادا، والتى أدت لعدم التمكن من تسجيل أهداف، بالإضافة إلى قيام الفريق الأنجولى ببعض الهجمات الخطر على مرمى محمد عواد.

ومن المقرر أن يكشف المدير الفنى للزمالك الأخطاء التى قام بجمعها للاعبين فى التدريب الجماعى الذى سيقام اليوم، الأحد، من أجل العمل على تصحيح تلك الأخطاء وعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز، فى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبيًّا ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهابًا 3-1 وإيابًا 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبيًّا مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًّا مع ساجرادا فى القاهرة.