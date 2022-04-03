شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المصري قبل لقاء مازيمبي فى الكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادي المصرى مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

وخاض المصري 9 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.



مجموعة المصري

ويحل النادي المصري، في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع الفريقين على استاد مازيمبي بلوبومباشي، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يبحث كل فريق عن خطف نقاط المباراة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة، بعدما تأكد رسميا تأهل الفريقين إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويكفي أبناء بورسعيد التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة.