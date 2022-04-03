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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المصري قبل لقاء مازيمبي فى الكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادي المصرى مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.
وخاض المصري 9 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.
مجموعة المصري
ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة الغاني "دانيال نيي لاريا"، ومعه كل من النيجيري "صامويل بوادوتاكام"، مساعد حكم أول والغاني "كواسي أشيمبونج"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيجيري، "جوزيف أوجابور".
ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - إلياس الجلاصي، وعمرو مرعي.