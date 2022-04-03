شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الملاكمة إحدى أنواع الفنون القتالية ومن أقدم الرياضيات بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة الملاكمة هي أحدى أنواع الفنون القتالية ومن أقدم الرياضيات في العالم ، وفي عام 688 قبل الميلاد عندما تم تضمينها في الألعاب الأولمبية القديمة ، على الرغم من أن الإصدارات الأكثر تنظيمًا وتقنينًا للملاكمة تعود إلى حوالي القرن السادس عشر .. تضمنت القواعد الأكثر حداثة قواعد بروتون من عام 1743 ، وقواعد حلقة جائزة لندن (1838) وقواعد مركيز كوينزبري الأكثر شهرة والتي يعود تاريخها إلى عام 1867 ، في أفضل حالاتها ، و عدد القضاة في لعبة الملاكمة يكون خمسة.

أهم قوانين الملاكمة: القفازات: يجب أن تكون القفازات مسموحة من قبل الاتحاد الدولي ويكون وزنها من (227 غم/ 284 غم). ويجب طلاء الجزء المخصص للكم بالقفاز بلون مميز ومختلف، كما يجب أن تكون عقدة رباط القفاز من ظهر القفاز عند المعصم.

الاربطة: يسمح باستخدام رباط ضاغط ناعم من قبل الملاكم؛ بحيثُ يتم لفّ يديهِ بما لايزيد طوله على 250 سم وعرضه 5 سم ولا يجوز استعمال أي نوع آخر من الأربطة.

الملابس: يقوم الملاكمون أثناء النزال بارتداء أحذية غير ثقيلة ولها أرضيات خالية من المسامير وبدون كعب، مع جوارب قصيرة بنطال قصير يُغطّي الفخذ مع فانيلة بدون أكمام، كما يضعون واقي الأسنان وواقي الخصيتين وكذلك واقي الرأس ويمنع تلوين الوجه والذراع أو أي جزء من الجسم بأي مادة.

القرعة: تؤدى القرعة بعد الانتهاء من عملية الفحص والوزن في اليوم الاول للمنافسة؛ بحيثُ يتم حضور جميع الإداريين لجميع الفرق في الوزن الذي يتقدَّم له اكثر من 4 ملاكمين؛ بحيثُ يؤخذ منهم للعب في الدور الأول عدد من الاعبين بالقرعة.

ويبقى عدد من الاعبين الباقين في الدور الثاني، بما فيهم الفائزون في الدور الأول 4 أو أحد مضاعفاتها. إذا تم حصول ملاكم على انتظار في المرحلة الاولى وانسحب خصمه في المرحلة الثانية، قبل الصعود الى الحلبة، أو إذا انسحب خصمان أمام ملاكم في مرحلتين متتاليتين، فيجب أداء قرعة بالملاكمين الباقين الذين لم يخسروا للحصول على خصم جديد للملاكم الباقي.

ويجب عدم تقديم أي مدالية (ذهبية، برونزية، فضية) دولية كجائزة للملاكم الذي لا يجد لهُ منافس خلال البطولة.

الجولات: في البطولات العالمية تتكوَّن المنافسة من 3 جولات؛ بحيثُ يبلغ طول كل جولة 3 دقائق بينهما دقيقة استراحة.

ولا تًحتسب من ضمن الجولة توقف البطولة لأي سبب كالإنذار أو التنبيه.

المدرب: لكل ملاكم حق الاستعانة بمساعد واحد وآخر يساعده؛ بحيثُ ُيسمح فقط للمساعد بالصعود الى الحلبة، كما يسمح بالدخول لها في وقت الراحة بين الجولات.

ولا يجوز لهما البقاء على الحلبة أثناء اللعب. ولا يسمح لهما بإعطاء النصائح أو الإرشادات أو التشجيع



