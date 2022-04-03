شكرا لقرائتكم خبر عن العمانى خليل البلوشى معلقاً على مباراة الأهلى والهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن بطاقة التأهل بعد بداية ضعيفة لحامل اللقب آخر نسختين، جعلت تأهله مرهونا بنتيجة الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الهلال ثالثا بـ4 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.

البلوشى معلقاً على مباراة الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء اليوم الاحد عبر قناة بى إن سبورت 3، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا بتعليق العمانى خليل البلوشى.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام فى سهرة رمضانية لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

سيكازوى حكماً لمباراة الاهلى والهلال السودانى

وأسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف