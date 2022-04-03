شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنافس على نهائى بطولة ماربيلا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى اليوم ميار شريف لاعبة منتخب التنس، مع منافستها الألمانية تامار كورباستش، فى نهائى بطولة ماربيلا للتنس والتى تقام بإسبانيا.

جاء تأهل ميار شريف بطلة التنس المصرية بعد الفوز على اللاعبة المونتيجرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي البطولة ، بنتيجة (7/5 و 7/6) ، ومن قبلها الفوز على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 2-0 لتتأهل إلي نصف النهائي .

وكانت ميار قد بأت بالفوز على لاعبة إيطاليا إليزابيتا كوتشاريتو بمجموعتين نظيفتين في ثاني مبارياتها ببطولة ماربيلا للتنس المقامة بإسبانيا، وحققت ميار شريف الفوز بنتيجة 6/2 ، 6/4 في دور الـ 16 ، لتعتبر للدور ربع النهائي .

وودعت ميار شريف بطلة التنس المصرية بطولة ميامى للتنس من الدور الأول أمام الأمريكية آن لى المصنفة رقم 65 عالميا، حيث تقدمت ميار بالمجموعة الأولى بواقع 6-2 لتخسر بعدها المجموعتين التاليتين بواقع 6-3, 6-4 لتودع البطولة.