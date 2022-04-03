شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثاني لبعثة السلاح يغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر بعد قليل الفوج الثاني لبعثة السلاح مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة العالم للسلاح والتي تقام في الفترة من 2 أبريل وحتي 10 أبريل.

وتضم قائمة الفوج الثاني اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات سلاح الشيش وهم: يحيي ماضي ويوسف اسامة فوده وعبدالرحمن اسامة فوده وعبدالرحمن طلبه وكريم مدحت ومحمد بهي وملك حمزة وعليا وائل وعائشة محمد ولجين خالد وجنى إيهاب.

ويرافق الفوج الثاني مؤمن مجدي ومصطفي نهاد مدربان منتخب مصر لسلاح الشيش وعلاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح في بطولتي العالم للناشئين والشباب في الثلاث أسلحة ببعثة مكونة من 42 لاعبا بواقع 21 لاعب و21 لاعبة.

وتبدأ منافسات سلاح الشيش يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل ببطولة الشباب والشابات، يتبعها منافسات الناشئين والناشئات يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل، وفي ختام منافسات الشيش تقام بطولة الفرق للشباب والشابات يوم الخميس الموافق 7 أبريل.

وتقام اليوم منافسات الفردي لسلاح السيف ناشئين وناشئات، واستطاع أحمد السداوي التأهل لدور ثمن النهائي بعد فوزه على لاعب ايطاليا بنتيجة 15-13 ليواجه لاعب أوزبكستان زوهريدين كوديروف في دور ثمن النهائي والمقرر اقامته في تمام الساعة ال 12:25 بتوقيت القاهرة.