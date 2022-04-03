شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يعود للأهلي بعد غياب 594 يوما بسبب "لعنة" الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود متولي مدافع الأهلي لقائمة الفريق بعد غياب منذ فترة طويلة حيث ضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، متولي لقائمة المارد الأحمر التي ستلعب الليلة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يعود متولي لقائمة الأهلي بعد غياب طويل وتحديداً منذ إصابته في مباراة أسوان بالدوري الممتاز يوم 17 أغسطس 2020 ، لتكون مدة غياب متولي عن مباريات الأهلي ما يقرب من 594 يوماً.

وشارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، و لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم سقط متولى مُصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب عن الملاعب شهور عديدة ومع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض لإصابة جديدة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى في ودية طلائع الجيش .

وخاض متولي برنامج تأهيل طويل خلال الفترة الماضية في مصر وقطر قبل أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية ويعود أخيراً لقائمة المارد الأحمر .

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

