شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسام عاشور يكشف أسرار رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرفة الملابس اليوم يحكيها حسام عاشور نجم الأهلي السابق عن أسرار رحيله عن القلعة الحمراء رغم تاريخه الكبير داخل القلعة الحمراء باعتباره أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الرسمية وتحقيقا للألقاب مع النسور الحمر.

وقال عاشور: "محدش سمع لي حس طوال 16 سنة بالأهلي وكنت بمضي للنادي على بياض وده حبا في الأهلي، ولما قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ وقلت له أنا عايز العب سنتين كمان مع الأهلي وأبطل فيه وأحقق طموح إني أبقى أكثر لاعب يحقق بطولات على مستوى العالم وبعدها أبطل في الأهلي ووصلت للحلم بتاعي وكنت قادر العب واكمل لأن كان عندي 34 سنة ولكن فيه ناس مش حابة إني أبقى موجود في الأهلي".

تابع: "عبد الحفيظ قالي هرجع للخطيب وارجع لك وبعد ما رجعلي قاله إن الكابتن الخطيب قاله شوف اللي عاشور عايزه واعملهوله، بعدها كابتن سيد قالي تعالى عشان لجنة التخطيط عايزة تقعد معاك، وفوجئت بيقولوا لي رينيه فايلر مش عايزك ودي آخر سنة ليك ودورك انتهى، واحنا هنعمل لك ماتش اعتزال وتمسك منصب اداري في النادي وتخرج تعمل دراسات برة قلت لهم خلاص هفكر في الموضوع".

أردف: "بعدها حدثت بعض التطورات في الأمر وتغير موقف الأهلي معي بشأن العرض الاستثنائي المقدم لي ، وتم الاستقرار على الغاء العرض المقدم من الادارة ورفض تجديد عقدي مع النادي".