شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هشام يتعافى من الإصابة ويشارك فى تدريبات سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عمرهشام لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك فترة التأهيل التى خضع لها بسبب الإصابة التى لحقت به خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة الى كأس العالم، والتى اقيمت بالسنغال فبراير الماضى.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى السنغال وخضع للفحوصات، والتى أثببت إصابته بجزع في الرباط الصليبي، ومنذ فبراير وهو يخصع للتأهيل، والعلاج من الاصابة ، حتتى تعافى خلال الساعات القليلة الماصية ، على أن يشارك فى تدريبات الفريق استعدادا لبطولة افريقيا BAL ، و التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى .

ونجح مسئولى نادى الزمالك فى تجديد عقد عمرهشام لاعب الفريق ، لمدة 4 مواسم مقبلة ، ليستمر مع السلة البيضاء حتى 2026 .

وصعد فريق سلة الزمالك إلى منافسات نصف نهائى دورى السلة ، بعد التغلب على الاتصالات فى مباريات ربع النهائى و التى تقام بنظام BEST OF 5 ، على أن تبدأ مباريات قبل النهائى أيام 22 و 24و 26 و 28 و 30 أبريل الجارى .