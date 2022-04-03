الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. غوتا يقترب من محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. غوتا يقترب من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ النجم المصري محمد صلاح، على موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، رغم غيابه عن التهديف في مباراة واتفورد والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين، وبمشاركة صلاح الذي خرج في منتصف الشوط الثاني، وقبل أن يحصل ليفربول على ركلة جزاء، لم يتواجد صلاح لتسديدها ليزيد من حصته التهديفية.

واقترب النجم البرتغالي، ديوغو غوتا، من صدارة محمد صلاح، للقائمة بعدما انفرد بوصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد قيادته ليفربول للفوز على ضيفه واتفورد 2-0 في المرحلة الـ31 من "البريمير ليغ".

وكان زميل محمد صلاح، البرتغالي غوتا، قد سجل هدف تقدم "الريدز" بضربة رأسية في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله البرازيلي فابينيو، الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 89، لينفرد غوتا بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، وقلص الفارق إلى ستة أهداف عن زميله في نادي ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، الذي يتصدر القائمة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: -

محمد صلاح – ليفربول – 20 هدف

غوتا – ليفربول – 14 هدف

هيونغ سون – توتنهام – 13 هدف

هاري كين – توتنهام – 12 هدف

ساديو ماني – ليفربول – 12 هدف

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 12 هدف

إيفان توني – برينتفورد – 11 هدف

رياض محرز – مانشستر سيتي – 10 أهداف

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