الامارات | الدوري يعود بقمتين وكلاسيكو العين مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري يعود بقمتين وكلاسيكو العين مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بمنافسات قوية في الجولة 20 وتبدأ اليوم وعلى مدار 3 أيام وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي لمنتخبنا الوطني الأول والنجاح في الوصول للمحلق الآسيوي أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم، وتبدأ الإثارة اليوم بقمتين من العيار الثقيل تقام في نفس التوقيت عند الساعة 22:00 مساءً، حيث يستضيف النصر نظيره الشارقة على إستاد آل مكتوم، وفي نفس التوقيت ستكون هناك قمة تجمع الجزيرة وشباب الأهلي، على إستاد محمد بن زايد.

وتقام في اليوم الثاني، الاثنين 4 أبريل، 3 مواجهات قوية، يستضيف فيها الإمارات نظيره الوحدة، وتواجه الفريقان في 17 مباراة سابقة، ويتفوّق الوحدة بتحقيقه لـ11 انتصاراً، مقابل انتصارين للإمارات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

ويواجه الظفرة نظيره عجمان، على إستاد حمدان بن زايد، ويتواجد الظفرة في المركز 12 برصيد 15 نقطة، ويبحث عن فوز يدخله في المنطقة الآمنة، فيما يحتل عجمان المركز 8 برصيد 25 نقطة، ويستضيف إستاد الفجيرة مباراة العروبة واتحاد كلباء، في مباراة قوية، خاصة لصاحب الأرض الباحث عن طوق النجاة.

وتختتم مواجهات الجولة 20 يوم الثلاثاء، 5 أبريل، بمواجهتين تقام في نفس التوقيت 22:00 مساءً، وتشهد مواجهة العين الذي يستضيف الوصل على إستاد هزاع بن زايد؛ في كلاسيكو قوي وثأري خاصة بعد مباراة كأس رئيس الدولة والتي أقصى فيها الوصل متصدر الدوري فريق العين.

وعلى إستاد صقر بن محمد القاسمي، يستضيف خورفكان نظيره بني ياس، ويبحث خورفكان عن تحقيق فوزه الأول أمام بني ياس، حيث تقابل الفريقان في 3 مواجهات سابقة، فاز بني ياس مرتين، وتعادلا في مواجهة الدور الأول هذا الموسم.

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