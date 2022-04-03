حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما في باريس

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومة تفيد بمقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، في العاصمة الفرنسية باريس.

يأتي هذا بعد الغضب الشديد من الجمهور الجزائري تجاه جاساما بعد أدائه السيء في المباراة التي أدارها بين منتخبي الجزائر والكاميرون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

من جانبه، نفى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ما تردد عن تعرض الحكم الجامبي بكاري جاساما للقتل.

وكتب شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" يوم أمس السبت قال فيها: ”مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي يؤكد لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري جاساما الحكم الجامبي على يد مشجعين في باريس“.

وكان جاساما قد أدار مباراة الجزائر والكاميرون الحاسمة للصعود لـ كأس العالم، والتي حسم من خلالها المنتخب الكاميروني التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 124.

وألغى بكاري جاساما هدفين لمنتخب الجزائر وقتها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

والخميس الماضي، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد الحكم الجامبي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري أنّه ”سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني، ”في إشارة إلى التقدم بطلب لإعادة المواجهة في ”ظروف مريحة وقانونية“.

وطالب الاتحاد الجزائري ”بتسليط الضوء على التحكيم الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.

يشار إلى أن 5 منتخبات إفريقية قد تأهلت رسمياً إلى كأس العالم، وهي: الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب وغانا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.