شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهات بلاى أوف نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين، مواجهات بلاى أوف الدور النهائى لكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة الألعاب بأكتوبر لتحديد البطل وصاحب الميدالية البرونزية على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء .

وتشهد مواجهات غدا الأثنين مواجهة بين سبورتنج مع الشمس لتحديد الثالث و الرابع فى الثامنة و النصف مساءا و الأهلى مع الصيد 10 و نصف مساءا لتحديد المركزين الأول و الثانى ، فيما تقام نفس المواجهات بالجولة الثانية الثلاثاء .

يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول و الثانى أى سبورتنج أو الأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى و فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء .

تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات بلاى أوف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 أيام 9، 10 ، 11 أبريل الجارى.

تشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة يوم 9 إبريل بين الأهلى وسبورتنج، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

فيما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مباراة فاصلة بلاى أوف قبل نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022 ليتأهل إلى النهائى.