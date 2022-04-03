شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الأهلى والسلام في سهرة رمضانية، لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية بحضور 5 الاف مشجع.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام فى سهرة رمضانية لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

سيكازوى حكماً لمباراة الاهلى والهلال السودانى

وأسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف