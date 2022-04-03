شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين على رأس المطلوبين لتدعيم خط وسط الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولي الزمالك مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خاصة في ظل عدم تجديد تعاقد طارق حامد واقترابه من الرحيل بنهاية الموسم بعد انتهاء مدة تعاقده.

وتواصل المسئولون بالقلعة البيضاء مع مهند لاشين الذي أبدى ترحيبه باللعب للزمالك وتم الاتفاق على بعض التفاصيل التي ستحدد شكل الصفقة في المستقبل.

و البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمعالجة أخطاء خط هجوم الفريق الأبيض في أسرع وقت، خاصة في ظل الصيام التهديفي الذي يعاني منه الزمالك وأخرها التعادل السلبي مع ساجرادا الأنجولي فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

ووضع فيريرا برنامج تدريبي خاص لمهاجمي الفريق من أجل اتباعه بداية من تدريب الغد، علي أمل معالجة الأخطاء وتطوير أدائهم قبل الصدام مع بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما مساء الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى.