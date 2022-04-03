شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن ودية جديدة فى معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإداري للإسماعيلى برئاسة أشرف عبد الكريم، في البحث عن تجربة ودية للفريق يوم الجمعه المقبل بناءًا علي طلب حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الذي يسعي للإطمئنان علي تشكيلته الأساسية قبل لقاء النادي البورسعيدي.

ويهدف الجهاز الفني للفريق من خلال المعسكر المغلق تحقيق مزيد من الإنسجام والترابط بين أعضاء الفريق فضلًا عن السعي لإصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية لمواصلة تصحيح مساره بجدول المسابقة.

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، في معسكر مغلق بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس المقبل ضمن برنامجه الإعدادي قبل إستئناف مسابقة الدوري المصري.

هذا ومن المقرر أن يمتد المعسكر حتي موعد لقاء الفريق أمام المصري البورسعيدي علي ملعب ببرج العرب والمقرر إقامته يوم 13 أبريل الجاري في إطار منافسات الجولة الـ 14 بالمسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الفريق قد إتفق مؤخرًا على خوض وديتين أمام الجونة ومصر المقاصة يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين قبل السفر للإسكندرية.